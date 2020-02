Chi sono i due nuovi assessori di Oristano e cosa vogliono fare

Angelo Angioi e Maria Bonaria Zedda già al lavoro in Comune Si presentano i due nuovi assessori della Giunta comunale di Oristano. Il Sindaco Andrea Lutzu ha firmato i decreti di nomina, assegnando le deleghe due giorni fa e loro sono già al lavoro nei rispettivi uffici. Maria Bonaria Zedda, assessore comunale con delega allo sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, attività produttive (artigianato, agricoltura e commercio), 55 anni, di Ussaramanna, ma residente a Oristano, lavora in città come funzionario delle Poste Italiane. In passato ha già svolto il ruolo di assessore, per due anni e mezzo, al Comune di Bosa, con deleghe a cultura, pubblica istruzione e turismo.

“Tra i miei obiettivi”, dichiara il neo assessore Maria Bonaria Zedda, “portare avanti il programma avviato dai precedenti assessori. Sono contenta per la fiducia che mi è stata data dal sindaco Andrea Lutzu. Essendo sua collaboratrice, mi occuperò di portare avanti il programma politico – amministrativo comunale. Mi confronterò con tutti i dirigenti, lavorando in condivisione con la giunta. Parallelamente, mi rivolgerò a tutte le associazioni presenti nel territorio per ascoltare e capire le loro esigenze”. “Sicuramente”, prosegue sempre l’assessore Zedda, “tra le prime tematiche che affronterò ci saranno quelle legate alla valorizzazione delle attività produttive legate al settore agricolo, industriale e commerciale e dunque tutto ciò che concerne il settore terziario. Mi occuperò anche delle politiche giovanili e della verifica degli obiettivi previsti all’interno della manovra di bilancio e prescritti nel documento unico di programma”.

Angelo Angioi, assessore comunale con delega al bilancio, programmazione delle risorse, patrimonio, società partecipate, politiche sul personale, 53 anni, di Oristano, è ispettore del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sposato, con un figlio di 12 anni, è un veterano della politica cittadina: è alla sua IV legislatura in consiglio. “Mi sono state affidate delle deleghe importanti”, dichiara l’assessore Angelo Angioi, “in particolare quella legata alle politiche del personale. E’ mia intenzione conoscere tutti i dipendenti, avviare con loro un rapporto di confronto e ascolto e rilevare tutte quelle che sono le criticità. In programma anche un incontro con tutti i sindacalisti sempre per ascoltare le loro esigenze”.  Giovedì, 6 febbraio 2020 L'articolo Chi sono i due nuovi assessori di Oristano e cosa vogliono fare sembra essere il primo su LinkOristano.it.

