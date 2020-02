Trovato morto 54enne scomparso a Sinnai

Era scomparso da casa ieri mattina tanto che i familiari avevano lanciato sui social network un appello. Oggi la scoperta, Antonello Angius, 54 anni di Sinnai è stato trovato morto. Al momento l'ipotesi più avvalorata è quella di una tragedia, ma si attende l'arrivo sul posto del medico legale per l'ispezione cadaverica. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco che erano stati contatati dai familiari e erano impegnati nelle ricerche. Il corpo dell'uomo è stato scoperto in un fossato con mezzo busto immerso nell'acqua non troppo distante dall'abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu che si stanno occupando degli accertamenti. Da quanto sia prende il 54enne era depresso e già in altre occasioni si era allontanato da casa.

Fonte: Ansa

