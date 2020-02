La procura della repubblica di Brescia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in merito alla morte di Gian Marco Lorito, l’agente della Polizia locale di Palazzolo che, qualche giorno fa, si è tolto la vita con la pistola di ordinanza. L’uomo, 43 anni, aveva lasciato l’auto di servizio sopra uno degli stalli riservati ai disabili. Si era subito scusato, automultandosi: un gesto che, però, non aveva risparmiato tantissimi commenti velenosi sui social network. Era stata la sua ex compagna, la sarda Marisa Murgia, a far scattare l’allarme per i tanti insulti comparsi sul web. Adesso, i giudici vogliono vederci chiaro. La notizia completa qui: https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/vigile-suicida-1.5016550

L'articolo Vigile si toglie la vita dopo gli insulti sui social, la procura apre un’inchiesta proviene da Casteddu On line.