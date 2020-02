Chi sono i due nuovi assessori di Oristano e cosa voglio fare

“Tra gli obiettivi”, dichiara il neo assessore Maria Bonaria Zedda, “portare avanti il programma avviato dai precedenti assessori. Sono contenta per la fiducia che mi è stata data dal sindaco Andrea Lutzu. Essendo sua collaboratrice, mi occuperò di portare avanti il programma politico – amministrativo comunale. Mi confronterò con tutti i dirigenti, lavorando in condivisione con la giunta. Parallelamente, mi rivolgerò a tutte le associazioni presenti nel territorio per ascoltare e capire le loro esigenze”.

“Mi sono state affidate delle deleghe importanti”, dichiara l’assessore Angelo Angioi, “in particolare quella legata alle politiche del personale. E’ mia intenzione conoscere tutti i dipendenti, avviare con loro un rapporto di confronto e ascolto e rilevare tutte quelle che sono le criticità. In programma anche un incontro con tutti i sindacalisti sempre per ascoltare le loro esigenze”.

Fonte: Link Oristano

