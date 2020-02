Tragedia alle porte di Sinnai: trovato morto un uomo di 54 anni

Macabra scoperta a Sinnai, dove il corpo senza vita di un uomo di 54 anni, Antonello Angius,

è stato ritrovato nelle campagne di via Is Mitzas, in località Sant'Isidoro.

Il cadavere della vittima, di cui non si avevano notizie da ieri, era riverso in una pozzanghera.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Sinnai e Maracalagonis, che hanno avviato accertamenti.

Secondo una prima ipotesi del medico legale, l'uomo sarebbe scivolato, battendo violentemente la testa,

poi - stordito - sarebbe rimasto col il volto immerso in una pozza d'acqua, morendo annegato.

Il corpo verrà trasferito all'istituto di Medicina legale di Monserrato per l'autopsia.

Proprio questa mattina i familiari dell'uomo stavano organizzando le ricerche assieme ai vigili del fuoco

Poi è arrivata la notizia della tragedia.

Fonte: L'Unione Sarda