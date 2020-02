I tesori naturali del nostro mare: esperti a confronto in un convegno a Cabras

Marras (Amp Sinis): “Custodire il nostro patrimonio e conservarlo per le generazioni future” La giornata mondiale delle zone umide fa tappa a Cabras, con un convegno sulla biodiversità nel mare della Sardegna. Organizzato nell’ambito di Maristanis, il progetto di cooperazione internazionale per la tutela e la gestione integrata delle zone umide costiere del Golfo di Oristano, si terrà domani alle 17.30, al Centro Polifunzionale di via Tharros. L’area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre analizzerà la complessità dei fenomeni che riguardano il nostro mare e lo rendono un habitat unico nel Mediterraneo. Fra questi la situazione della pinna nobilis o nacchera, della patella ferruginea o delle foreste di cistoseira che ricoprono i nostri fondali. Lo scopo principale è cementare le sinergie intorno al confronto sui grandi temi ambientali, nella loro declinazione locale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Cabras Andrea Abis e l’introduzione tecnica di Massimo Marras, Direttore dell’AMP, che modererà il convegno, Daniele Grech della Fondazione International Marine Center illustrerà la situazione delle foreste marina in Sardegna. A seguire Stefania Coppa dell’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino – Consiglio Nazionale delle Ricerche, che spiegherà quali sfide attendono gli addetti ai lavori per la conservazione degli invertebrati marini protetti nell’AMP del Sinis. Tra i relatori anche Pietro Addis, ricercatore dell’Università di Cagliari, che parlerà degli effetti dei cambiamenti climatici sulle biocenosi acquatiche e sulle produzioni delle zone umide. Infine Laura Bassu, della società cooperativa Alea e della società Anthus, che tratterà dell’avifauna delle aree umide costiere.

“Si tratta di un’occasione molto importante per conoscere almeno in parte le caratteristiche del patrimonio ambientale e biologico, che abbiamo nel nostro territorio, fra area marina e zone umide”, dichiara Massimo Marras, direttore dell’AMP Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. “Ci auguriamo che questo sia il primo di una lunga serie di incontri fra i cittadini e l’area marina”, prosegue il direttore Marras. “Il convegno infatti, momento di scambio di esperienze e di confronto per gli operatori e i tecnici del settore, costituisce la maniera migliore per giungere ai cittadini, che possono e devono tutelare e custodire il nostro patrimonio e conservarlo per le generazioni future. Interverranno relatori molto preparati, di calibro internazionale, che da anni lavorano all’area marina. Invitiamo tutti a partecipare”.

Fonte: Link Oristano