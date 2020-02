Sardegna si apre ai mercati asiatici

l programma di Mosca prevede la partecipazione dei produttori nuoresi al "Prodexpo 2020", la più importante manifestazione internazionale russa dedicata ai produttori di alimentari, bevande e altri prodotti dell'agroalimentare. La missione proseguirà con una fitta agenda di incontri nelle grandi catene di distribuzione organizzata e nei gourmet, dove le imprese presenteranno i propri prodotti. Previsti anche eventi-degustazione in alcuni ristoranti italiani. Successivamente, dal 14, la comitiva di imprenditori nuoresi si trasferirà a Baku, in Azerbaijan, dove sono in programma incontri b2b con importatori e responsabili delle grandi catene di distribuzione di prodotti agroalimentari. Clou della missione nella Capitale azera sarà l'evento organizzato con l'Ambasciata d'Italia. Il progetto si concluderà, in estate, con l'arrivo in Sardegna di buyer russi e azeri, e giornalisti specializzati.

L'organizzazione supporterà le imprese dolciarie Antica Fabbrica del Dolce Nuorese di Nuoro e Dulhes di Orgosolo, il caseificio Bussu Salvatore di Ollolai, il torronificio Licanias De Sardigna di Tonara, l'impresa per la lavorazione di prodotti ittici La Bottarga di Siniscola, l'impresa conserviera L'Ortolano di Orosei, i panifici Forno Carasu di Oliena e Panificio Santa Lulla di Orune, il biscottificio GLMF di Lula, la Cantina Sociale di Dorgali, la Società Agricola Fratelli Puddu di Oliena e il liquorificio Iris Sas di Olbia. Confartigianato, infatti, si è aggiudicata un bando regionale per la valorizzazione e promozione internazionale dei prodotti agroalimentari che consentirà ai partecipanti di presentarsi agli importanti acquirenti del mercato euroasiatico.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.