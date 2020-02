Arcidano è green: scuole e Comune alimentate con l’energia rinnovabile

“Continua l’intervento nel campo dell’energia alternativa e del risparmio energetico promosso dall’amministrazione Comunale”, prosegue Cera, “dopo aver installato nella copertura del municipio, in quello del centro sociale e nelle scuole gli impianti a pannelli fotovoltaici, stiamo per raggiungere l’obiettivo di rendere il nostro comune autosufficiente relativamente alla produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, con la realizzazione di sistemi di stoccaggio per l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta”.

“Il progetto che andremo a sviluppare presso la Scuola Primaria (Scuole Elementari) con questo nuovo finanziamento di 54 mila euro”, spiega il primo cittadino, “consiste nella realizzazione di sistemi di stoccaggio per l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l’intervento prevede la realizzazione di due micro reti dotate di sistemi di accumulo elettrochimico e delle relative opere di adeguamento impiantistiche ed edili necessarie per il funzionamento e la sicurezza degli impianti”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.