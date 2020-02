Paolo Palumbo canta e conquista Sanremo: mai arrendersi

Un inno all’impegno, alla determinazione e alla vita. Paolo Palumbo ha portato questa sera sul palco di Sanremo la canzone Io sono Paolo, proposta fuori concorso, insieme al rapper Cristian Pintus, in arte Kumalibre, e ad Andrea Cutri alla chitarra. Il racconto della sua esperienza, di un giovane chef ammalatosi di Sla, che ha deciso di non arrendersi e che lotta perché un giorno questa grave malattia invalidante possa essere vinta.

Il presentatore del Festival Amadeus ha avuto parole di elogio e il pubblico del Festival ha accompagnato l’esibizione e la testimonianza di Paolo Palumbo con un grande applauso: tutti in piedi.

Il testo della canzone Io sono Paolo, cantata al Festival di Sanremo

Nella vita di ognuno di noi c’è un sogno da realizzare

dicono per ottenere ciò che vuoi devi lottare

non me la sento proprio di lasciarmi andare

perché se esiste una speranza ci voglio provare

Mi chiamo Paolo ho 22 anni ed ho la sla

l’ho scoperto 4 anni fa

mi ha levato tutto tranne la vitalità

c’è chi mi giudica con troppa cattiveria

come se mi divertissi a star

seduto tutto il giorno su una sedia

il mio corpo è diventato una prigione

al di là delle sbarre ci arrivo usando gli occhi

e l’immaginazione vorrei camminare

mangiare bere parlare

guarire in fretta ho una famiglia e amici da abbracciare

il percorso sarà lungo ma ce la farò promesso

nonostante la stanchezza che ogni giorno porto appresso

certe cose le capisci solo se le vivi

guardo il mondo da una finestra sperando che quel giorno arrivi

faccio rumore in silenzio perché ho carattere

do speranza a ogni malato in lacrime

ho una madre e un padre che adoro

e un fratello che mi presta gambe e braccia e non

mi lascia mai da solo

sono la montagna che va Da Maometto pure stando disteso nel letto

per volare mi bastano gli occhi quelle volte che il mondo sta stretto

sono la montagna che va Da Maometto pure stando disteso nel letto

per volare mi bastano gli occhi quelle volte che il mondo si è spento

sono la montagna che va Da Maometto pure stando disteso nel letto

per volare mi bastano gli occhi quelle volte che il mondo sta stretto

Piacere sono Paolo ho fretta di raccontare

scusami la mia voce da casello autostradale

sognavo di fare lo Shef ci sono riuscito

vedermi con la sedia rotelle ti ha infastidito

questa malattia fa paura vista da fuori

ho lottato pure quando ho perso i sapori

ho guidato un drone nel cielo

ho parlato al G8 ed ora canto a Sanremo

sono la montagna che va Da Maometto pure stando disteso nel letto

per volare mi bastano gli occhi quelle volte che il mondo sta stretto

sono la montagna che va Da Maometto pure stando disteso nel letto

per volare mi bastano gli occhi quelle volte che il mondo si è spento

sono la montagna che va da Maometto pure stando disteso nel letto

per volare mi bastano gli occhi quelle volte che il mondo sta stretto

Nella vita di ognuno di noi c’è un sogno da realizzare

dicono per ottenere ciò che vuoi devi lottare

non me la sento proprio di lasciarmi andare

perché se esiste una speranza ci voglio provare

credo e recito il rosario

ed è proprio lui

a tenere lontano

il mio sicario