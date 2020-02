Cagliari, macellai e pescivendoli di San Benedetto protagonisti “eccellenti” in un documentario internazionale

Il prelibato maialetto e le gustosissime vongole, la delicata bottarga e, anche, i tipici carciofi sardi. I quattro mori “culinari” sbarcano in Germania, sulla Zdf, per la serie tv incentrata sul cibo dal titolo “Food Markets”. E i protagonisti principali sono i macellai, i verdurai e i pescivendoli del mercato civico di Cagliari di San Benedetto. I boxisti si sono concessi senza nessun problema ma, anzi, con gioia, alle telecamere dei produttori del programma. “Hanno parlato di loro e delle eccellenze e unicità gastronomiche cagliaritane e sarde. La puntata dedicata a Cagliari dura cinquantadue minuti”, spiega Nicola Contini della Mommotti produzioni. “La serie tv si prefigge di presentare e far conoscere il proprio territorio, attraverso il cibo, a livello internazionale”. I lavoratori non hanno mostrato la minima timidezza davanti a microfoni e “ciak”.

La puntata andrà in onda, in tutta la Germania, a settembre 2020. “Poi, in seguito, verrà proposta anche in Italia, su Rai 1, probabilmente tra l’autunno e l’inverno 2020”.

