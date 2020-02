Cambio di programma al Festival di Sanremo, dove questa sera è attesa l’esibizione dello che oristanese Paolo Palumbo, impegnato in una battaglia civile contro la Sla, malattia di cui è affetto. Il musicista di Cabras Andrea Cutri sarà sul palco al suo fianco e non dirigerà l’orchestra, come previsto in un primo tempo. E’ stato lo stesso Cutri ad annunciarlo in serata sui social: “Durante le prove del festival questo pomeriggio Paolo ha espresso il desiderio che io fossi vicino a lui sul palco…mi ha detto “ti voglio al mio fianco”…secondo lui dirigendo l’orchestra mi avrebbero inquadrato soltanto per pochi secondi e poi sarei passato in secondo piano…così dopo aver coordinato e provato tutte le parti con gli orchestrali, ho abbandonato la direzione del mio arrangiamento, cedendola ad un altro direttore e ho abbracciato una chitarra, per suonare sul palco al fianco di Paolo e Cristian”.

L’esibizione è prevista nella scaletta del Festival, intorno alle 22.30. Il presentatore Amadeus dovrebbe annunciare la presenza di Paolo Palumbo e raccontare la sua vicenda. Il giovane chef canterà la canzone Io sono Paolo, scritta e musicata insieme al rapper Cristian Pintus, in arte “Kumalibre” e appunto al musicista Andrea Cutri, entrambi al suo fianco.

Mercoledì, 5 gennaio 2020

L'articolo Cambio di programma al Festival di Sanremo: Cutri sul palco con Paolo Palumbo sembra essere il primo su LinkOristano.it.