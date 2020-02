Incidente stradale questa sera alle porte di Pirri. Il conducente di una Fiat Punto, un 89enne cagliaritano, mentre svoltava alla sua sinistra da via Calamattia verso via Santa Maria Chiara. Per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della guida dell’auto, andando ad urtare contro un palo della segnaletica verticale. Il conducente è rimasto contuso ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, sbanda con l’auto e colpisce un palo in via Calamattia: 90enne ferito proviene da Casteddu On line.