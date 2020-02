Cagliari, frenata sul nuovo stadio: dubbi su parcheggi, metro e centro commerciale

Il Cagliari calcio chiede chiarimenti sui parcheggi e anche sulle volumetrie del centro commerciale che sarà realizzato al posto della Sardegna Arena. Ci sono poi i dubbi dell’Arst. Per l’azienda regionale dei trasporti ci sarebbero alcune divergenze tra il tracciato della metroleggera (che lambirà lo stadio nell’ambito della linea piazza Matteotti-Poetto) stabilito coi tecnici del Comune e quello previsto nell’ambito del piano guida: quest’ultimo sarebbe irrealizzabile per problemi legati alle curvature. L’amministrazione dovrà dare delle risposte scritte e questo comporterà un lieve allungamento dei tempi all’iter di approvazione definitivo del piano guida sul quartiere di Sant’Elia, la cornice all’interno del quale dovrà essere approvato il nuovo stadio del Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line

