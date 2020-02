San Valentino, la dolce Sofia per il suo Gianluca: “Ti amo ogni giorno di più”

Per la rubrica di San Valentino, arrivano tantissimi messaggi d’amore dalle coppie sarde per sorprendere il proprio partner. Ecco il messaggio di Sofia per Gianluca di Villacidro.

“Una dedica forse non basterebbe per ringraziarti per tutto quello che fai per me ogni giorno, mi hai salvato quando ho toccato il fondo. Ti amo ogni giorno di più- Siamo la famiglia più bella del mondo!”