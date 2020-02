Cagliari, due quintali di pesce scaduto e sotto misura in viale la Playa e a San Benedetto: sequestri e multe

Il blitz compiuto dalla Guardia Costiera al mercato ittico di viale La Playa e quello di San Benedetto ha portato a un maxi sequestro di pesce. Dopo l’anticipazione della notizia dell’intervento delle squadre del 13esimo “controllo pesca” data dal nostro giornale, arrivano ulteriori dettagli: le operazioni hanno consentito di effettuare delle ispezioni mirate agli automezzi refrigerati utilizzati per il trasporto dei prodotti ittici e ai box destinati alla vendita. Quasi tutti sono risultati in regola ma per qualcuno sono arrivati sequestri e multe: sotto chiave circa 2 quintali di prodotto ittico, in gran parte sotto misura, altri 30 chili scaduti e 20 chili privi di documentazione sulla tracciabilità. Le sanzioni hanno raggiunto i 17mila euro. Tutto il pesce sequestrato è stato giudicato non idoneo per il consumo umano dal servizio veterinario dell’Ats-Assl di cagliari e, quindi, è stato distrutto.

Fonte: Casteddu On Line