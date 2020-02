San Valentino, le parole d’amore di Roberta per Valter: “Mi hai salvato, grazie”

Per la rubrica di San Valentino, arrivano tantissimi messaggi d’amore dalle coppie sarde per sorprendere il proprio partner. Ecco il messaggio di Roberta per Valter

“Voglio dedicare il mio San Valentino all’uomo che mi ha aiutato a salvarmi,all’uomo che ha creduto in me, all’ uomo che è riuscito nonostante il mio cuore distrutto da un dolore grandissimo a farmi capire che solo con l’amore si supera tutto…. L’amore genera amore …Grazie per quello che fai per me e per i miei bambini. Grazie Valter”.

———————————- Per pubblicare i vostri messaggi di San Valentino nella nostra rubrica continuate a scriverci a

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

, mandando testo, foto, nomi della coppia e provenienza.

Fonte: Casteddu On Line