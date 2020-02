Cagliari, gazebo abbandonato in via Crispi: “L’hanno occupato dei senzatetto che sporcano e urlano” 

È aperto e abbandonato da anni, per la precisione da quando il bar ha cambiato gestione. I vecchi proprietari, stando a quanto raccontano a mezza voce i nuovi baristi, non sono mai tornati per smontarlo. E così, il gazebo che si trova in via Crispi a Cagliari, nel tempo ha accumulato polvere e sporcizia. Le lampade e un ventilatore guaste ci sono ancora, le telecamere di sicurezza no. Non solo: da qualche mese sarebbe diventato il rifugio di alcuni clochard. Remigio Della Sala, titolare di un bed and breakfast al primo piano del palazzo che affaccia sulla struttura, è disperato e arrabbiato: “Da qualche tre o quattro senzatetto lo utilizzano come rifugio per dormire, ma fanno anche schiamazzi e più di una volta hanno urinato e defecato dentro il palazzo del mio bed and breakfast. Ho chiamato più volte la Municipale, gli agenti li hanno fatti sgomberare ma, poi, sono ritornati dopo qualche ora”. Quel bivacco, poi, avrebbe portato, a Della Sala, anche vari “guai” con i suoi clienti: “Lasciano recensioni negative sui portali pubblicitari proprio a causa dei rumori e del caos”. L’imprenditore, più di una volta, ha provato a instaurare un dialogo con i clochard: “Tutto inutile, non se ne sono voluti andare e mi hanno insultato. I titolaridel nuovo bar li hanno cacciati più di una volta ma a rischio della loro incolumità”. Della Sala lancia un appello al Comune: “Non può fare qualcosa per smontare il gazebo una volta per tutte? Inoltre, nella sua posizione oscura anche il cartello di stop, e spesso capitano incidenti”.

Fonte: Casteddu On Line