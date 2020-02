Cadau (M5S): “La nuova Giunta Lutzu è illegittima e non può deliberare”

Contestato il mancato rispetto della normativa sull’equilibrio di genere

“Nuova giunta e altri disastri”. Così commenta la consigliera Patrizia Cadau del gruppo Movimento 5 Stelle la nomina della nuova giunta Lutzu.

“Mi limiterò semplicemente ad osservare”, prosegue la consigliera Cadau, “come ho già fatto nel luglio 2017 che “non risulta essere stata rispettata la normativa in tema di parità di genere nella composizione delle giunte. Come noto, il comma 137, dell’art. 1 della legge n. 56/2014 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.

“Ancora una volta”, dichiara sempre la consigliera Patrizia Cadau, “la Giunta Lutzu pensa di soprassedere sul tema delle quote rose e sulla necessità della rappresentatività di genere. Non è solo una questione folkloristica, ma una rivoluzione culturale necessaria in una società che si vede attaccata in ogni avamposto di diritto e civiltà che riguardi le donne”.

“Ancora più grave che i soloni di partito non consentano alle donne la massima rappresentanza e la piena operatività mantenendole sotto il soffitto di cristallo per gestirle puramente come orpelli e tappabuchi”, prosegue Cadau.

“In fatto di parità di genere”, conclude, “la Giunta Lutzu traballa, se non nelle ricorrenze ufficiali in cui fare vetrina. Non ci siamo per niente”.

Mercoledì, 5 febbraio 2020

