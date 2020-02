Cagliari, domani in porto la Spirit of Discovery: una crociera con 900 turisti che ammireranno Cagliari a febbraio

Spirit

of Discovery

:

questo il nome della nave da crociera

della

compagnia inglese

Saga

Cruises

che

a

rriverà

al

Molo Rinascita del porto di Cagliari intorno alle 8 di

domani

mattina

,

giovedì

6 febbraio

.

Costruita

nei cantieri tedeschi Meyer Werft a Papenburg, la

Spirit

of Discovery

lo

scorso 5

luglio

a Dover, nel Kent

,

è

stata tenuta a battesimo da

Camilla

Shand

,

Duchessa

di

Cornovaglia

consorte

del principe Carlo d’Inghilterra

.

Con

i suoi 237 metri di lunghezza, la nave

,

che

proviene

da Bari e proseguirà per Gibilterra,

ospita

oltre 900 passeggeri

,

assistiti da

più

di 500 membri di equipaggio

,

con un rapporto

ospiti/crew

in grado di assicurare servizi a bordo

di

livello

decisamente

elevato

.

I

crocieristi, per lo più di nazionalità inglese, saranno accolti

sulla

banchina del Molo

Rinascita

dai

canti, suoni e danze tradizionali del

l’Associazione

Culturale

“

Cuncordia

Launeddas

”

di

Cagliari,

grazie

alla proficua collaborazione tra Comune di Cagliari e Cagliari

Cruise

Port.

L

a

stagione crocieristica 2020

di

Cagliari

entrerà

nel vivo a

fine

marzo per proseguire

ininterrottamente

fino

a

icembre

,

prevede

99

scali di 26 differenti

navi

appartenenti a

20

diverse

Compagnie

armatrici e l’arrivo di oltre

300

.

000

ospiti (

+

4

%)

,

a

conferma

del

trend di

crescita

positivo degli ultimi anni

.

Fonte: Casteddu On Line

