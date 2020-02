Ancora troppe incertezze sulla continuità territoriale. Il futuro dei collegamenti aerei con i prezzi agevolati è a forte rischio. Uno scenario che preoccupa anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco: “Il pericolo è che possano esserci delle ricadute negative sulla prossima stagione turistica anche sul capoluogo – spiega il responsabile dell’emiciclo – E’ una situazione che espone il Sud Sardegna ad un possibile isolamento dalla penisola”.

Il vertice per decidere il modello delle rotte per l’Isola si è concluso con una fumata grigia. Senza il via libera dell’Unione Europea si passerà al libero mercato, con possibili incrementi delle tariffe per Roma e Milano. Con questo scenario anche le ripercussioni sull’industria delle vacanze non sono certo delle più rosee. “Si tenga presente – spiega Tocco – che i grandi eventi estivi, con questa emarginazione delle rotte per la Sardegna, potrebbero subire un tracollo. Non possiamo permetterci un salto nel vuoto nel traffico dei cieli isolani, proprio in previsione dei grandi eventi che animeranno la nostra Capitale: dalla sagra di Sant’Efisio alle regate in vista dell’America’s Cup sino al centenario del Cagliari calcio e alla Coppa Davis”.

Il timore del presidente dell’assemblea civica di Cagliari è di una caduta verticale del traffico passeggeri nello scalo del capoluogo: “Occorre una battaglia comune della Regione con il coinvolgimento degli enti locali per riconoscere gli svantaggi delle attuali regole e i riflessi negativi del libero mercato. Per questo ci attiveremmo per presentare alla Giunta regionale e all’Unione Europea – conclude Tocco – una richiesta di un summit per accelerare il decollo di una continuità territoriale che agevoli il diritto della Sardegna ad un costo adeguato alle condizioni di svantaggio legati all’insularità”.

L'articolo Sant’Efisio e Coppa Davis: “Ecco come Cagliari rischia di perdere i turisti per la continuità territoriale” proviene da Casteddu On line.