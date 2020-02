Inciampa in una buca nel centro di Oristano: anziana all’ospedale

L’incidente in via San Saturnino. La segnalazione di una lettrice

Una donna anziana è finita all’ospedale dopo essere caduta per strada a causa di una buca. La donna di 70 anni stava camminando in via San Saturnino, nel centro storico di Oristano, quando è inciampata in un profondo avvallamento presente nell’asfalto, ferendosi un piede. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Oristano, dov’è stata sottoposta gli accertamenti necessari. La segnalazione è di una nostra lettrice che denuncia: “Questo buco è stato coperto solo in superficie e non è mai stato aggiustato seriamente”.

Fonte: Link Oristano