Sartiglia: da lunedì scattano i primi divieti nel centro di Oristano

Per permettere gli allestimenti del percorso. Stop al servizio di parcheggi a pagamento

Conto alla rovescia per la Sartiglia e a Oristano già scattano i primi divieti. Da lunedì prossimo, 10 febbraio, entra vigore un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale per permettere gli allestimenti della giostra equestre e istituisce la sospensione del servizio di parcheggio a pagamento.

In particolare, vengono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione nei casi di necessità nell’intero tratto di piazza Duomo, su entrambi i lati e nell’intero tratto di via Vittorio Emanuele.

Ancora, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata il divieto di circolazione nei casi di necessità in Piazza Giovanni Paolo II° (intera estensione), in Via Serneste, in Via Ciutadela de Menorca, in Via Sant’Antonio (ambo i lati), in via Mazzini (ambo i lati e intero tratto), in Via Carmine (tratto compreso fra Via Ciutadela de Menorca e Vico Ammirato), ambo i lati; in Via Parpaglia (tratto compreso tra Via Azuni e Via Serneste), con istituzione del senso unico alternato con circolazione a vista ed a passo d’uomo riservata esclusivamente ai residenti; in Vico Mazzini (unico accesso da lato Via Figoli), con istituzione della facoltà di transito solo per operazioni di carico/scarico merci, 2.9 nella Piazza Manno (intera estensione) per i veicoli circolanti.

Scattano il divieto di accesso e transito per il traffico proveniente da Via Cagliari e Via Solferino, all’intersezione con Via Angioy e l’obbligo di svolta a sinistra per il traffico proveniente da lato Via San Saturnino, con direzione Via Cagliari-rotatoria.

Dal martedì prossimo, 11 febbraio, 2020 in Via Crispi (intero tratto), è istituito il senso unico di marcia da lato Piazza Manno a lato Via Carmine, con obbligo di svolta a destra per Via Carmine direzione Vie Azuni e Angioy.

Le limitazioni aumenteranno con il passare dei giorni e, alla vigilia della Sartiglia, che si correrà domenica 23 e martedì 25 febbraio, scatteranno numerose divieti e ci saranno notevoli modifiche alla viabilità nel centro cittadino e nelle vie limitrofe.

Qui è possibile prendere visione dell’ordinanza.