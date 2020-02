Nuova diffida dei medici all’Assl: a rischio l’ospedale di Bosa

L’attuale ingiunzione, segue una prima diffida inviata dagli stessi medici nel mese di dicembre. L’Ordine dei Medici di Oristano aveva appoggiato i colleghi, sostenendo che ci fosse una violazione delle norme legislative e contrattuali in materia di orari di lavoro, mobilità e servizio di guardia, nonché del regolamento aziendale in materia di gestione del personale.

Una nuova diffida contro l’Assl di Oristano è stata inviata dai tredici dirigenti medici dell’Ospedale San Martino, ai quali è imposto di fare i pendolari negli ospedali di Ghilarza e Bosa, in regime di mobilità d’urgenza. La diffida è stata notificata anche all’Ispettorato del lavoro. C’è ora il rischio concreto che il provvedimento col quale si disponevano le trasferte per coprire le carenze di personale, possa essere congelato e che, a partire dalla settimana prossima, vengano sospesi alcuni servizi all’ospedale Mastino di Bosa.

Fonte: Link Oristano

