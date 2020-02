Riuniti a Oristano i Garanti sardi delle persone private della libertà personale

Il primo incontro nell’isola dopo l’apertura delle carceri col regime di alta sicurezza

Oristano sarà la sede del primo incontro dei Garanti delle persone private della libertà personale organizzato in Sardegna dopo l’apertura dei nuovi istituti di detenzione per l’Alta Sicurezza.

La riunione si terrà sabato 8 febbraio, alle 10.30, nella Sala Consiliare del Comune. Insieme al Garante di Oristano Paolo Mocci, saranno presenti anche Antonello Unida, (Garante del Comune di Sassari presso il Carcere AS di Bancali), Edvige Baldino (Garante del Comune di Tempio presso il Carcere AS di Nuchis) e Giovanna Serra (Garante del Comune di Nuoro presso il Carcere AS di Badu ‘e Carros).

L’incontro servirà per un confronto sulle criticità registrate durante i loro accessi in istituto ed in occasione dei colloqui con i detenuti ospiti.

“La situazione delle Case di reclusione sarde è problematica sotto vari aspetti e sarà l’occasione per poter ascoltare da fonte attendibile l’effettiva situazione delle carceri di alta sicurezza”, spiega l’avvocato Paolo Mocci, Garante di Oristano.