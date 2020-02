La Maddalena, inaugurata la nuova Stazione forestale

All’inaugurazione erano anche presenti il Procuratore della Repubblica di Tempio, dottor Gregorio Capasso, il Sindaco di La Maddalena, avvocato Luca Montella, il Presidente e il Direttore del Parco nazionale della Maddalena e le altre autorità locali (Marina Militare, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile) con cui il Corpo Forestale collabora sia in quanto componente del Coordinamento territoriale per l’ambiente (CTA) che nella quotidiana attività istituzionale e antincendio in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale.

Alla presenza dell’Assessore regionale della Difesa dell’ambiente, dottor Gianni Lampis, del Direttore generale degli Enti locali, finanze e urbanistica dottor Umberto Oppus, il Comandante del Corpo forestale della Regione Sardegna, dottor Antonio Casula, ha preso in carico i locali siti nel complesso denominato Luigi Faravelli, in località Moneta.

Fonte: Casteddu On Line

