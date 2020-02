I danni provocati dal forte maestrale? Tanti: dai grossi rami degli alberi precipitati in più punti di via Dante e viale Diaz, passando per tettoie e maxi cartelloni crollati a Pirri sino a cartelli dell’autovelox letteralmente sradicati sull’Asse Mediano. Senza contare i mastelli portati via dal vento e semi distrutti: le fortissime raffiche, ben oltre gli 80 km orari, hanno fatto trascorrere ore di passione a molti cagliaritani. E la città, poco dopo l’alba, è invasa da foglie e rifiuti. In giro stanno già circolando i mezzi del servizio dell’Igiene del suolo: il Comune, infatti, ha previsto una task force di interventi per ripulire tutta Cagliari dopo la tempesta di vento. Gli operai, sia oggi sia domani, faranno turni straordinari per liberare le strade dai detriti.

L'articolo Rami, cartelloni e tettoie crollati: il risveglio di Cagliari dopo la bufera proviene da Casteddu On line.