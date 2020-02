Quartu, il gesto assurdo: “Presa a sassate l’auto dei genitori di Mattia Ennas”

Piscitelli vuole vederci chiaro: “È un fatto gravissimo. L’auto è usata prevalentemente dalla madre di Mattia Ennas per recarsi al lavoro. Verrà presentata denuncia contro ignoti affinché si accerti se il grave episodio sia da collegare alla insistente richiesta affidata ai media di verità e giustizia per la misteriosa morte avvenuta il 25 agosto scorso e per cui sono tuttora in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Cagliari”.

Fonte: Casteddu On Line

