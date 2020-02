Dg Cagliari: "Nainggolan rimane? Ne parleremo"

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Nainggolan rimane a Cagliari? Ne parleremo fra un po'. Perché no?". Il dg del Cagliari, Mario Passetti, apre così alla permanenza del centrocampista belga in Sardegna. "È evidente il suo impatto sulla squadra, sta facendo un grande campionato. È stata una operazione complicata, una operazione geniale del presidente Giulini. Riuscire a trattenerlo con l'Europa League? Magari", ha aggiunto, durante la consegna del premio 'Amico dei bambini, un esempio per loro', per il 16/o torneo omonimo, a Milano. (ANSA).

Fonte: Ansa

