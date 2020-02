America’s Cup, Coppa Davis e il centenario dei rossoblù: un anno di Grandi eventi a Cagliari

Le World Series dell’America’s Cup, gli ottavi di finale di Coppa Davis e i 100 anni del Cagliari Calcio. Tornano e i Grandi eventi in città. Questo pomeriggio di martedì 4 febbraio, la Giunta comunale ha approvato la costituzione dell’Unità di Progetto Grandi Eventi. Sempre nel pomeriggio l’Unità, composta da 27 dipendenti in rappresentanza dei diversi servizi dell’amministrazione coinvolti, si è riunita per definire una prima programmazione degli interventi e delle attività in occasione delle gare dell’America’s Cup previste a Cagliari dal 23 al 26 aprile. Alla riunione ha partecipato il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore al Turismo e Attività Produttive Alessandro Sorgia e il direttore generale Giorgio La Spisa. “Il lavoro svolto dall’Unità sarà prezioso – ha sottolineato il sindaco Truzzu – perché consentirà di affrontare per tempo l’organizzazione degli eventi in calendario quest’anno, tutti di respiro nazionale e internazionale, dalla Coppa Davis ai Campionati di scherma, dalle Frecce Tricolori al Festival dell’Architettura, dalla Festa di Sant’Efisio ai festeggiamenti per i 100 anni del Cagliari Calcio ed alle tante altre manifestazioni programmate”.

Fonte: Casteddu On Line