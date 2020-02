San Valentino, il toccante messaggio d’amore di Giovanna per Daniel: “Con me anche quando il mondo mi è crollato addosso”

Rubrica San Valentino, continuano ad arrivare messaggi d’amore delle coppie sarde. Le toccanti parole di Giovanna per il suo Daniel:

“Ringrazio ogni singolo giorno per tutto l’amore che in questi 11 anni continui a darmi. Sei stato accanto a me quando il mondo m è crollato addosso, con il tuo impegno sei riuscito a farmi uscire da un brutto tunnel. Poi purtroppo nel 2012 ho perso il mio papà per una malattia incurabile e anche questa volta mi sei stato accanto passo dopo passo. Oggi posso dire di essere fiera di avere un ragazzo così fantastico nella mia vita. Ci siamo persi un paio di volte ma come dico io “se torna da te è sempre stato tuo” e così e stato. Sei la mia luce e senza di te la mia vita sarebbe spenta..ti amo più della mia stessa vita e continuerò a farlo per il resto dei miei giorni…ti amo Daniel tua Bamby”.

