Dopo bufera maestrale arriva il freddo

(ANSA) - CAGLIARI, 4 FEB - Temperature in netta diminuzione a partire da giovedì 6 febbraio sulla Sardegna, dopo la parentesi che ha restituito all'Isola giornate tipicamente primaverili.

Nelle prossime ore, dopo l'arrivo del forte vento di maestrale - che oggi ha superato anche i 100 km/h in Gallura - i termometri potrebbero scendere anche sotto lo zero in varie zone dell'Isola.

"In Sardegna - spiega Alessandro Gallo, meteorologo di Meteonetwork Sardegna - avremo un clima sereno o al più poco nuvoloso per un primo transito di nubi alte e stratificate. Ci sarà un temporaneo aumento della copertura per giovedì con successiva giornata dal cielo poco nuvoloso. Il fine settimana, inoltre, avremo un'alternanza di nubi e schiarite con debole pioviggine pomeridiana sui rilievi di Capoterra".

Dopo il forte maestrale di oggi, da domani la ventilazione sarà in attenuazione. "Successiva tendenza del vento - prosegue l'esperto - sarà a disporsi da Nord/Nord-Est moderato con raffiche sulle coste esposte. Rotazione oraria nel fine settimana con vento proveniente da Sud/Sud-Est a tratti moderato sul golfo di Cagliari e coste Sarrabus, debole sul resto della regione".

Ma è sul versante delle temperature che, come detto, il freddo tornerà a farsi sentire, spalancando nuovamente le porte all'inverno. "Temperature in netta diminuzione in particolare dal giovedì - conclude Gallo - avremo valori di minima compresi tra i -1 e 8, e massime tra 8 e 13". (ANSA).