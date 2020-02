Palo crolla in strada e centra auto

(ANSA) - CAGLIARI, 4 FEB - Tragedia sfiorata oggi pomeriggio lungo la statale 195 pochi chilometri dopo la zona industriale di Cagliari. Il forte vento di maestrale ha fatto cadere la torre dell'illuminazione che si trovava proprio al centro della rotatoria. Un 'palo' lungo oltre quindici mentre che è piombato sulla sede stradale mentre transitavano alcune auto. Una di queste, un Suv, è stato centrato in pieno della torre. Il conducente è vivo per miracolo, il palo ha infatti distrutto la parte anteriore del fuoristrada, ma non ha toccato l'abitacolo, altrimenti avrebbe schiacciato chiunque si fosse trovato all'interno. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. I pompieri si stanno occupando di rimuovere il palo, mentre la Polstrada della viabilità. Il traffico in direzione Cagliari è bloccato. (ANSA).

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.