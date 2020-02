Spacciava cocaina e marijuana: arrestato e poi scarcerato

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. M.M., una volta dichiarato in arresto è stato accompagnato ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria oristanese, in attesa della direttissima che si è tenuta questa mattina. L’arresto è stato quindi convalidato e il disoccupato è stato posto in libertà, con rinvio dell’udienza per valutare l’affidamento in prova.

Un disoccupato di Arcidano è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. L’uomo di 58 anni, già noto alle forze di polizia M.M., è stato fermato la scorsa notte dai militari della stazione di Terralba, congiuntamente ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Oristano, perché sorpreso a cedere una dose di cocaina e una di marijuana a un uomo del paese e a una ragazza di Terralba, segnalati alla Prefettura di Oristano quali assuntori. I militari hanno provveduto a perquisire l’uomo e la sua abitazione, nella quale hanno trovato 0,6 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, 2 bilancini di precisione e 400 euro, probabili proventi dell’attività di spaccio.

Fonte: Link Oristano

