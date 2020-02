A Oristano una scuole di formazione politica. Al via le lezioni

A Oristano una scuola di formazione politica. Al via le lezioni

Si chiama “Accademia Italia” ed è organizzata dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia

Far crescere una nuova classe dirigente, che sia pronta ad affrontare, in modo consapevole, le nuove sfide che la politica impone. È l’obiettivo della scuola di formazione politica “Accademia Italia”, promossa a Oristano dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. “Si tratta di una vera grande novità nel panorama oristanese, che da anni non vedeva un partito organizzare percorsi di approfondimento e crescita di natura politica”, commenta il coordinatore provinciale di Fdi, Francesco Mura, che spiega: “Vogliamo riprendere a fare scuola dal momento che il metodo dell’improvvisazione è miseramente fallito. La politica non deve essere un passatempo, ma deve far crescere classe dirigente matura”. “Accademia Italia è un percorso trasversale, con relatori di spessore che rappresentano l’intero arco costituzionale”, continua Mura. “Non vogliamo imporre la nostra idea, ma far crescere menti lucide, pronte ad un’analisi obiettiva delle tematiche che ogni amministratore si trova ad affrontare”.

Dodici gli incontri in programma tra i mesi di febbraio e giugno, durante i quali si affronteranno diversi argomenti: l’analisi della storia politica dalla prima Repubblica ai giorni nostri, nozioni di geopolitica di tutti i livelli istituzionali, programmazione e militanza partitica. Per partecipare, non è necessaria l’iscrizione al partito di Fdi. Il primo appuntamento è in programma venerdì prossimo, 7 febbraio, alle 18, nella sala riunioni di via De Castro 29, a Oristano. Il tema è quello de “La Prima Repubblica”. Relatori saranno tre ex deputati: Felicetto Contu, della Democrazia Cristiana; Giorgio Macciotta, del Partito Comunista Italiano e Angelo Rojch, di Democrazia Cristiana. Moderatore sarà Francesco Mura, capogruppo Fdi in Consiglio Regionale. Martedì, 4 febbraio 2020 L'articolo A Oristano una scuole di formazione politica. Al via le lezioni sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano