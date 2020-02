Annalisa Mele coordinatrice della Lega in provincia di Oristano

Nuove sedi previste nel territorio, oltre a quella già aperta a Oristano

La Lega Salvini Premier si radica nelle province della Sardegna, con nuove sedi e assemblee cittadine. L’altro ieri sono stati nominati otto coordinatori provinciali, che fungeranno da referenti per un determinato territorio. Per la provincia di Oristano è stata nominata Annalisa Mele, consigliera regionale.

Nelle altre provincie sono stati nominati Michele Pais per Sassari, Valeria Satta per la provincia di Cagliari, Gianfranco Abeltino per la Gallura, Pierluigi Saiu per Nuoro, Giorgio Todde per l’Ogliastra, Michele Ennas per il Sulcis Iglesiente e Valentino Meloni per il Medio Campidano. Andrea Piras proseguirà nel ruolo di coordinatore regionale della Lega Giovani.

“L’obiettivo è concretizzare un lavoro che portiamo avanti da anni”, dichiara Annalisa Mele, “ciò per radicarci nel territorio, creando nuove sedi dove incontrare i cittadini”.

“Una volta individuate queste sedi, ora in fase di definizione”, prosegue la consigliera Mele, “ci riuniremo con gli abitanti di quel determinato territorio per discutere delle problematiche che lo riguardano”.