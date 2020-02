“Cagliari pronta per l’America’s cup, via Roma con ponti e giardino? Una fesseria”

Due mesi e mezzo all’America’s cup, con la zona del porto pronta a ospitare le gare delle World Series di Luna Rossa e dei suoi rivali del mare. In città le paure miste alle lamentele dei commercianti, soprattutto negli ultimi giorni, sono aumentate. “Cagliari è pronta a oapitare questo evento?”. Questa, in sintesi, la domanda generale. Venerdì la Confcommercio ha presentato un progetto: tunnel sopraelevati e maxi giardino in via Roma. “In due mesi si puo realizzare tutto”, queste le parole di Alberto Bertolotti rivolte, nemmeno tanto indirettamente, al sindaco Paolo Truzzu. E lui, chiamato in causa, replica: “Non è un progetto ma un rendering. Una suggestione, anzi, una fesseria: tutti sanno che per realizzare un’opera da venti o cinquanta milioni di euro servono almeno sei mesi per avere un progetto. Parliaml di cose concrete, stiamo lavorando per fare in modo che le regate siano una grande opportunità per la città, e dovrà essere una vittoria di tutti, non di una singola persona o consigliere”, ammonisce Truzzu. E i progetti, tra maxi ristorante a Su Siccu e eventi collaterali in via Roma, effettivamente non mancano. Paure dei commercianti a parte. Truzzu dice la sua anche sul nodo della continuità territoriale: “Bisogna modificare l’attuale sistema, funziona poco. La Regione troverà sicuramente una soluzione con l’Europa”, profetizza il sindaco.

Fonte: Casteddu On Line