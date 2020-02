Cagliari, la bella notizia: “Scongiurati per tutto il 2020 i licenziamenti dei 738 lavoratori Auchan”

“L’impegno preso al Ministero del Lavoro, di concerto con la sottosegretaria del MiSE, Alessandra Todde, è stato tempestivamente mantenuto. Apprezziamo la disponibilità dell’azienda Conad ad aprire un confronto, in attesa della decisione dell’Antitrust, con le parti coinvolte e una partecipazione congiunta per trovare una risoluzione a questa vertenza a forte impatto economico-sociale. La nostra richiesta – prosegue l’esponente della Giunta Solinas – è quella che l’Autorità garante della concorrenza tenga conto delle condizioni logistiche che caratterizzano la Sardegna e che quindi si pronunci in maniera specifica e positiva rispetto a questa vertenza”.

La bella notizia che sgombra la preoccupazione: salvi i posti di lavoro dei lavoratori Auchan a Cagliari. “Scongiurati, per tutto il 2020, i licenziamenti dei 738 lavoratori Auchan”. Lo ha dichiarato la vice presidente della Regione e assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, intervenendo in aula del Consiglio Regionale sulla risoluzione, proposta dalla seconda commissione e approvata all’unanimità, della vertenza Auchan Conad.

Fonte: Casteddu On Line

