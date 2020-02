Trasformazione digitale, tour Vodafone

(ANSA) - CAGLIARI, 4 FEB - Il 5 e 6 febbraio fa tappa a Cagliari il Vodafone Digital Experience, l'evento dedicato alla presentazione delle soluzioni Vodafone per accelerare la trasformazione digitale di aziende e Pubblica amministrazione.

Due giorni in cui il tessuto produttivo locale e le amministrazioni pubbliche avranno modo di conoscere le soluzioni Vodafone Business che integrano tecnologie di connettività e convergenza - dal 5G alle soluzioni di rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined Network) - con applicazioni e servizi che risolvono problemi di business attraverso l'adozione del digitale in tutti gli elementi della catena del valore: dai processi industriali alla supply chain, dal controllo e ridisegno dei processi, fino allo sviluppo e all'erogazione dei prodotti e servizi ai clienti.

Le nuove applicazioni e i nuovi servizi sono realizzati sia attraverso lo sviluppo diretto di piattaforme da parte di Vodafone (IoT, Analytics, Cloud), sia con la creazione di un ecosistema di partnership nazionali e internazionali.

La tappa di Cagliari (che sarà ospitata al THotel) del Vodafone Digital Experience - fanno sapere dalla compagnia - rappresenta l'occasione per affermare la centralità del territorio sardo nella strategia di business di Vodafone Italia, che si declina attraverso importanti investimenti in tecnologia per la banda ultralarga mobile e fissa e con la realizzazione di progetti che creano valore per il territorio. (ANSA).