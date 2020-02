Contratto di Laguna Santa Gilla, tutti i Comuni insieme per un grande rilancio dello stagno

“Quello della Laguna di Santa Gilla è un compendio importante per tutta l’area metropolitana che finora non ha avuto la giusta considerazione”, ha detto il sindaco metropolitano Paolo Truzzu presentando la bozza di intenti ai consiglieri. “L’obiettivo, una volta avviato il processo di governo, è quello di arrivare a uno sviluppo e gestione coordinati di Molentargius e Santa Gilla, salvaguardando gli ambienti lagunari e nel contempo rendendoli fruibili”, ha spiegato Truzzu.

Fonte: Casteddu On Line

