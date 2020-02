"Niente celle in ospedali e aeroporti"

Giovanni Villa di Fns Cisl spiega che il presidio è stato organizzato in questo periodo "perché, dopo gli arresti di centinaia di 'ndranghetisti, si stanno innalzando i livelli di sicurezza: questo porterà all'arrivo di un centinaio di detenuti in regime di 41 bis tra Uta, Oristano, Nuoro e Tempio Pausania.

Chiedono di poter custodire i detenuti negli ospedali e negli aeroporti in condizioni di sicurezza. Sono gli agenti di polizia penitenziaria che hanno manifestato sotto il palazzo del Consiglio regionale. "Il problema principale sono le camere di sicurezza - spiega il segretario regionale del Sappe Luca Fais - i detenuti non possono essere trattenuti nelle stanze di degenza assieme agli altri malati". Quanto agli aeroporti, "Cagliari ha un transito di detenuti notevole e noi abbiamo bisogno di locali idonei diversi dagli attuali container fatiscenti".

Fonte: Ansa

