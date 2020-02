Trasferito a Oristano il motociclista ferito nell’incidente a Donigala

Manuel Tatti, alla guida della sua moto, una Kawasaky, domenica 12 gennaio, era appena uscito da casa, nella frazione di Oristano ed era diretto in città. La sua moto era finita contro un’auto in manovra sulla carreggiata. Il motociclista non era riuscito ad evitare l’impatto e e aveva centrato in pieno una Toyota, nei pressi della cantina del Rimedio.

Manuel Tatti si trova in coma vigile nel reparto di Rianimazione, in attesa di essere trasferito nel reparto di Neuroriabilitazione.

Fonte: Link Oristano

