In via Aristana arrivano anche le panchine

Proseguono i progetti di riqualificazione urbana a Oristano

Continuano i lavori di riqualificazione urbana della via Aristana e della via Arborea a Oristano. In programma, probabilmente prima della Sartiglia, l’installazione di una ventina di panchine e altrettanti cestini porta rifiuti della raccolta differenziata da collocare in tutta la via Aristana fino alla sede del Gremio dei Contadini. Non solo, nel progetto, si prevede di ultimare la pavimentazione e l’asfalto all’incrocio tra via Aristana e via Othoca.

“Sono stati approvati miglioramenti resi necessari dopo la prima fase dei lavori durante l’estate”, spiega Giuseppe Pinna, dirigente del settore sviluppo del territorio del Comune di Oristano, “lavori che, ad esempio, consentiranno alle persone una volta scese dall’auto, di poter attraversare i prati senza calpestarli. O ancora, la realizzazione di diverse bretelle di attraversamento, per facilitare l’accesso alle abitazioni ai residenti della zona”.