Il Comune di Seneghe cerca un canile per i cuccioli abbandonati

Il sindaco Oggianu: “Non siamo in piena emergenza, ma è un problema da risolvere” Seneghe in prima linea per la lotta contro il randagismo. Il Comune metterà in campo dei finanziamenti per la stipula di una convenzione con un canile che possa ospitare i cuccioli e i cani abbandonati. La proposta è stata approvata con una delibera di Giunta.

"Non siamo in una situazione di completa emergenza", dichiara il sindaco Gianni Oggianu, "ma il problema purtroppo c'è. Due anni fa erano stati abbandonati 11 cagnolini di una cucciolata ed eravamo riusciti a darli tutti in adozione, però talvolta ci troviamo ancora a dover fronteggiare casi di abbandono, spesso dati dal fatto che i proprietari non sterilizzano i propri cani". Martedì, 4 febbraio 2020

Fonte: Link Oristano