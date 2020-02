Aerei: Chessa, a Bruxelles con le tende

"Sono pronto anche ad andare a Bruxelles, a piazzare una tendina e a dormire lì per la continuità territoriale aerea". Così l'assessore del Turismo Gianni Chessa durante la presentazione dei voli programmati all'aeroporto di Cagliari per la stagione estiva 2020. Ieri sera il vertice a Roma, a Palazzo Chigi, tra la Regione e i funzionari dell'Ue si è chiuso con una fumata nera: ancora nessun via libera al nuovo bando nè alla proroga dell'attuale regime di prezzi agevolati in scadenza il 16 aprile prossimo. "Bisogna stare tutti uniti - ribadisce l'assessore - e se occorre, essere pronti anche a scendere in piazza". Chessa si dice comunque fiducioso sulle trattative: "Spero che a Roma e in Europa prevalga il buon senso".