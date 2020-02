Polemica per nuovo Cda Parco Porto Conte

Ad Alghero la nomina del nuovo cda del Parco di Porto Conte scatena uno scontro tra centrodestra e centrosinistra anche per l'assenza del presidente uscente Gavino Scala. Il nuovo presidente è Raimondo Tilocca, già funzionario della polizia locale ed ex cerimoniere del Comune di Alghero. Indicato dall'Udc, è stato eletto a maggioranza dall'assemblea del Parco, che coincide col consiglio comunale. Fanno parte del cda anche Adriano Grossi di Fratelli d'Italia e Lina Bardino di Forza Italia.

Ma l'opposizione lascia polemicamente l'Aula. "L'assenza dell'opposizione indica la sua allergia alla democrazia e all'alternanza nel governo di Alghero - dicono Nunzio Camerada di Fi, Nina Ansini dell'Udc, Maurizio Pirisi di Noi con Alghero, Alberto Bamonti dei Riformatori, Roberto Trova del Psd'Az, Christian Mulas di FdI e Monica Pulina del Gruppo Misto. "Chi vince le elezioni governa, esprime gli organismi delle partecipate e si assume le responsabilità attribuitegli dagli algheresi".

Per Raimondo Cacciotto e Ornella Piras di Futuro Comune, Gabriella Esposito, Mario Bruno e Pietro Sartore di Per Alghero, Valdo Di Nolfo di Sinistra in Comune e Mimmo Pirisi del Partito Democratico, "l'assenza del presidente uscente per motivi di salute suggeriva un rinvio, per consentirgli di rendere conto all'assemblea del suo operato". In particolare il centrosinistra spiega di aver disertato l'elezione "perché non convinti della correttezza regolamentare e giuridica nella costituzione dell'assemblea".