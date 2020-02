Botte all’anziana madre che tenta di buttarsi dal balcone: giovane fermato a Nuoro

Il comportamento del figlio, che ha indotto la madre, in una circostanza, a cercare di buttarsi dal balcone di casa per sfuggire alle violenze fisiche, si è caratterizzato per una accentuata prevaricazione nei confronti della 70enne, posta nella condizione di subire passivamente tale situazione, finanche coprendo il figlio, nel verosimile timore di sue ulteriori ritorsioni.

Dalle indagini della Squadra Mobile è emerso che il ragazzo, tossicodipendente, in almeno tre occasioni, aveva aggredito la madre, percuotendola e procurandole una tumefazione all’occhio, lividi al volto e un trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa del cuoio capelluto, con prognosi di una settimana.

Fonte: Casteddu On Line

