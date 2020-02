Elmas, 10 nuovi voli all’aeroporto per l’estate: spiccano le low cost Trieste e Vienna

Il ritorno della Spagna, la conferma dell’Italia è tra le novità, la Grecia, l’Austria e la Francia. Sono dieci le nuove rotte “in partenza” nell’estate 2020 dall’aeroporto di Elmas. Oltre tre i milioni di posti messi a disposizione. Nel dettaglio: 2 voli settimanali per Alicante, idem per Breslavia con Ryanair; doppietta Volotea per Atene e un decollo ogni sette giorni per Bilbao, Deauville e Hannover; tris di Volotea per Vienna, Trieste è invece gestita da Ryanair mentre Tolosa viene collegata due volte alla settimana con Esayjet. Ancora: due decolli ogni sette giorni per Breslavia. Ritorna, dopo qualche mese di assenza, anche la rotta Cagliari-Barcellona Girona con Ryanair. Tra le tante conferme, spiccano Francoforte e Monaco con Lufthansa, Mosca con Air France e Zurigo con Edelweiss. Hammamet e Tunisi vengono servite da Jasmine Airways Portugalia Airlines “battezza” la tratta per Lisbona.

“Dopo aver chiuso il 2018 con un record di traffico e risultati positivi in termini di destinazioni raggiungibili da Cagliari con voli diretti di espansione sui mercati internazionali, ci avviciniamo all’estate pronta e raccogliere i frutti del lavoro fatto con le istituzioni”, afferma Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari. Gabor Pinna, amministratore delegato Sogaer, aggiunge che “l’offerta per l’estate 2020 collegherà Cagliari con 18 nazioni e vedrà 4,7 milioni di posti in vendita”.

Fonte: Casteddu On Line