San Valentino, la dedica di Ylenia per il suo Matteo: “Auguro a noi di guardarci sempre con gli stessi occhi pieni d’amore”

Casteddu Online- Cagliari Online lancia una nuova rubrica dedicata alle coppie sarde. Le vostre foto con le dediche più belle e originali verranno pubblicate sul nostro giornale. Un’occasione per gli innamorati di fare una dolcissima sorpresa al proprio partner. Mandateci le vostre dichiarazioni d’amore alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“Siamo fidanzati da sei anni, e purtroppo come capita in qualche coppia, ci siamo persi per un paio di mesi, ma l’amore fortunatamente ha vinto su tutto e come dico io “ certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Auguro a noi di guardarci sempre con gli stessi occhi pieni d’amore. Mi scoppia il cuore quando lo guardo.. ti amo oggi, e tutti i giorni della mia vita lo farò.. tua Spi”.

Fonte: Casteddu On Line

