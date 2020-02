Fervono i preparativi per la 67^ edizione del carnevale samassese.

In bilico sino a qualche settimana, grazie a un gruppo di giovani, che ha costituito il nuovo comitato, anche quest’anno la kermesse più allegra e attesa da grandi e piccini sfilerà per le strade del centro del Medio Campidano.

“Il Comitato è nato ufficialmente il 22 gennaio, a seguito di un appello lanciato dall’attuale presidente Daniele Cabras che si è messo in gioco e ha chiesto la collaborazione dei cittadini per la formazione del comitato – spiega Chiara, un membro del gruppo – dopo averlo contattato per avere più informazioni, una decina di persone hanno confermato la loro partecipazione, potendo così creare il nuovo comitato ‘Carnevale Samassi 2.0²’ “. La volontà, nonostante le tante difficoltà riscontrate nelle ultime edizioni della manifestazione, è quella di non far decadere una tradizione decennale che, per tutto l’evento, ha sempre richiamato migliaia di persone persone provenienti dagli altri comuni della Sardegna.

La sfilata sarà unica e si svolgerà il 25 febbraio. Al termine, vi sarà il raduno delle maschere presso il Parco Tematico con animazione, musica e strutture apposite per la consumazione di cibo e bevande. In questi giorni il comitato sta passando di casa in casa per raccogliere il contributo della popolazione. “La cittadinanza sta reagendo molto bene e ci sta ospitando calorosamente nelle loro case, come tutte le attività di Samassi che stanno sponsorizzando la manifestazione”.

(foto: edizioni passate del carnevale samassese)

L'articolo Samassi, tutto pronto per l’attesa sfilata di Carnevale proviene da Casteddu On line.