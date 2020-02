Lorenzo, il prete di Selargius che ha girato la Sardegna a piedi finisce in tv

Da Selargius all’Italia, dalla sua parrocchia del Santissimo Salvatore a Tv 2000 con Paola Saluzzi. Don Lorenzo Lodi, il viceparroco “adottato” sin dal 2008 comunità selargina (è infatti nato a Modena 41 anni fa), appartenente all’opera di Don Orione, è stato tra i protagonisti dell’ultima puntata de “L’ora solare”. Nel salotto televisivo condotto da una delle ex “mamme” del programma di Rai 1 “Unomattina”, don Lorenzo si ulteriormente aperto, raccontando della sua speciale vocazione che l’ha portato a stare sempre insieme ai più deboli e ai più bisognosi, alternando preghiere a opere di carità. Il parroco è diventato “famoso” a luglio 2019 quando, in anteprima esclusiva su Casteddu Online, aveva spiegato il suo progetto: girare tutta la Sardegna a piedi per chiedere al Signore di proteggerla. Strenuo difensore della natura, il don alleva delle capre, ha un cavallo e un asino e si prende cura delle piante. Otto mesi fa era partito con solo uno zaino, una tenda da campeggio, tre magliette, due mutande, una borraccia e il telefonino. Dopo circa un mese era e centinaia di chilometri macinati per compiere tutto il periplo dell’isola al centro del Mediterraneo, era ritornato nella sua Selargius, accolto da tutti i parrocchiani con applausi e abbracci.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.